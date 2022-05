x x

Abbiamo il piacere di presentare il nostro gruppo che parteciperà alle Elezioni Amministrative del 12 Giugno per il Comune di Gerenzano.

In questi giorni, come ovvio che sia, c’è molto interesse sui simboli e sui nominativi delle persone che hanno deciso di mettersi in gioco, quindi passiamo subito ad indicare il nome della nostra lista ovvero Centrodestra il cui candidato sindaco è Ambrogio Clerici.

Per dare qualche nota di presentazione possiamo scrivere che Ambrogio è nato nel 1964, che è sposato e che è padre di cinque figlie.

Potremmo poi aggiungere che è un imprenditore nel settore della distribuzione di materiali edili. Ha ricoperto il ruolo di assessore all’edilizia privata dal 2007 al 2012, durante la Giunta leghista guidata da Silvano Garbelli. Si è poi candidato nella lista della Lega nel 2012 e nella lista “Cristiano Borghi Sindaco” nel 2017.

Ma la peculiarità che rende il nostro candidato “differente” è quanto da lui scritto nel Programma Amministrativo.

Infatti Ambrogio ha parlato della sfida, ambiziosa, che attende il nostro gruppo, cioè quella di “ridare un’anima” al paese investendo sul mondo associazionistico che rappresenta la rete che lega la nostra società, sui giovani di cui tutti parlano, ma per i quali ben poco viene fatto.

Con una attenzione poi alle famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli, che si concretizzi in aiuti certi e con un taglio sociale che metta la persona, l’individuo, sempre al centro degli sforzi amministrativi tesi all’effettivo “miglioramento della vita” di tutti. Proprio di tutti, perché va detto il nostro sarà il Sindaco di tutti i gerenzanesi.

Se i cittadini ci premieranno, il nostro impegno sarà di garantire e migliorare maggiormente l’erogazione dei servizi e, lo sottolineiamo, concetti quali “trasparenza e partecipazione della comunità alle scelte dell’ Amministrazione”, non saranno solo slogan elettorali, ma realtà.

In questi anni abbiamo lavorato dando vita ad un gruppo ampio e unito formato dalla Lega, dalla Lista Civica Gerenzano Viva e da Fratelli d’Italia, cercando di avere, con tutti i concittadini che si rivolgevano a noi, un dialogo che fosse continuo, schietto, semplice ed onesto.

Abbiamo raccolto indicazioni e contributi, per poi poter stilare il nostro programma che è il Vostro.

Quale è il nostro scopo? Amministrare Gerenzano con spirito di servizio, in modo molto concreto, lavorando solo ed unicamente per il bene del paese.

Ed ora come è giusto che sia alcune note di presentazione di Fratelli d’Italia e Gerenzano Viva.

Fratelli d’Italia partecipa attivamente alla campagna elettorale con due elementi di spicco della realtà cittadina: Massimiliano Rizzo, capitano del rione cittadino Giò da Val e con il giovane gerenzanese Mattia Falduto. FDI di Gerenzano ha lavorato, sta lavorando e lavorerà per la crescita di tutto il centrodestra, concentrandosi nel supporto ai nostri candidati in questa fase di campagna elettorale. In futuro potranno anche avvalersi della cooperazione di un circolo cittadino, in agenda a livello provinciale.

La lista civica Gerenzano Viva, insieme a Lega e Fratelli d’Italia, farà parte del gruppo “Centrodestra Gerenzano” in vista delle elezioni comunali del 12 giugno 2022.

Il focus del programma è quindi incentrato sulle persone e l’obiettivo è quello di far tornare a vivere

Gerenzano, garantendo spazi ed eventi volti a riaccendere lo spirito di aggregazione della collettività.

Durante gli anni di opposizione e soprattutto in questo ultimo periodo abbiamo lavorato insieme e abbiamo raccolto e ascoltato idee dai gerenzanesi inserendole nel nostro programma per migliore la nostra “Gerenzano”.

Il nostro solo scopo è poter amministrare per il bene del paese, saremo responsabili e aperti al confronto con le forze sociali, civili e religiose presenti sul nostro territorio.

Dopo cinque anni di opposizione e lavoro costante, non ci siamo mai fermati, vedremo candidarsi volti già noti e volti nuovi.

Fabrizio Vanzulli, Roberta Angaroni, Nadia Monti, Giulia Bombelli e Tania Mascheroni, saranno i rappresentanti di una lista civica che ha voglia di mettersi in gioco per incrementare il benessere del proprio paese e lavorare per il bene comune.

Bambini, giovani, adulti ed anziani sono i protagonisti di una comunità che necessita di maggior coesione. Il nostro impegno sarà quello di garantire un servizio migliore ai cittadini , puntare sulla partecipazione della comunità alle scelte amministrative, come del resto abbiamo fatto con il nostro “gruppo di lavoro” in questi ultimi cinque anni.

