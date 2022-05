Rischi della rete e social network: progetto a Limbiate

LIMBIATE – E’ partito nei giorni scorsi alla scuola Anna Frank il percorso rivolto ai ragazzi di quinta delle scuole primarie limbiatese per aiutarli ad utilizzare consapevolmente i social network e comprendere i risvolti di alcune azioni, come ad esempio la pubblicazione o l’invio di un’immagine.Ogni classe incontrerà un esperto in un doppio appuntamento di due ore che servirà per lavorare insieme ed apprendere in modo alternativo cosa significa “essere in rete”. Anche quest’iniziativa è realizzata nell’ambito del più ampio progetto “educare insieme” che l’Amministrazione comunale, insieme alle scuole e ad altre realtà del territorio ha messo in campo per supportare al meglio i cittadini di domani. Per crescere un bambino serve un intero villaggio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: il Municipio di Limbiate)

05052022