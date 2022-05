x x

SARONNO – Non hanno preso nulla anche perchè dentro gli spazi di Villa Gianetti, una volta utilizzati come bar ora essenziale spazio come punto tamponi, non c’era davvero nulla da rubare. Sono scappati a mani vuote i malviventi che a cavallo del primo maggio hanno preso di mira la sede di rappresentanza del Comune dove con la collaborazione di Saronno Servizi e della farmacia comunale è stato realizzato un punto tamponi.

I malviventi hanno agito nottetempo con una precisione chirurgica. Hanno sfondato uno dei “quadrotti di vetro” della porta e sono riusciti a guadagnare l’accesso. Dopo un giro della struttura, vedendo che non c’era davvero nulla di valore se ne sono andati. L’allarme sull’avvenuto effrazione è stato lanciato la mattina del primo maggio da alcuni frequentatori del parco di Villa Gianetti che vedendo il “quadrotto” sfondato hanno allertato l’ex Municipalizzata. La riparazione della porta vetrata è stata subito effettuata, malgrado il giorno festivo, e l’attività del punto tamponi non ha subito stop.

