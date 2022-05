x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla giornata mondiale della Croce Rossa n occasione della giornata mondiale dedicata alla Croce Rossa, che ricorrerà domenica 8 maggio, l’Amministrazione saronnese ha voluto rendere omaggio alla Croce Rossa Italiana, impegnata sempre in prima linea nei momenti di emergenza: così nella lotta al Coronavirus come adesso con la crisi determinata dalla guerra in Ucraina.

In segno di gratitudine nei confronti della Cri, da questa mattina, sul piazzale del Municipio è stata esposta la bandiera bianca con la croce rossa.

