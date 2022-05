x x

SARONNO – Si presenta come un “archivio dei momenti e luoghi più iconici della nostra città preferita” identificandosi con gli hashtag #saronno e #21047: è Saronnogothic il profilo Instagram che inizia a raccogliere proseliti in città.

Il debutto risale allo scorso 12 marzo con un’iconica immagine del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli utilizzata anche come foto di profilo. La saronnesità è visibile in ogni post: dalla scelta delle fotoai ricordi del passato che vengono pescati nella memoria collettiva ed anche dalle pagine de ilSaronno.

Con una trentina di post e tante stories Saronnogothic sta rispolverando aneddoti e immagini della storia saronnese dal Re Amaretto a Regina Granella, ai graffiti sulla facciata del Telos, dalla visita di Albano Carrisi a quella di Militello di Striscia la notizia dalla storia della Ciocchina e del suo fumetto alle autogestioni del 2012. Non manca un pizzico di satira politica e di attualità soprattutto nelle storie.

Al momento il gruppo ha poco meno di 300 follower ma c’è da scommettere che a colpi di ironia, scatti iconici e amarcord la sua popolarità salirà rapidamente.

