SARONNO – Sono stati denunciati per furto aggravato il 29enne e il 24enne fermati stamattina dalla polizia locale del comando di piazza Repubblica mentre cercavano di rubare una bicicletta. E’ successo oggi, giovedì 5 maggio, intorno alle 11,30.

Nell’ambito di alcuni attività di controllo, predisposte dal comandante Claudio Borsani e dal vice commissario Stefano Di Maria una pattuglia ha fermato i due ladri di biciclette, un 29enne di origine tunisina e 25enne italiano, colti in flagrante mentre cercavano di prendere delle due ruote dalla rastrelliera in corso Italia quella collocata nei pressi della libreria Libraccio. I due sono stati accompagnati in comando per il disbrigo delle pratiche burocratiche.

