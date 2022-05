x x

LOMAZZO – Controlli stradali, giro di vite da parte della polizia locale di Lomazzo. Nei primi mesi dell’anno sono state distribuite 184 multe per mancanza di assicurazione o della revisione del mezzo. “Auto senza assicurazione, campagna mirata grazie alle telecamere intelligenti, per individuare veicoli che possono costituire un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada”.

Manco a dirlo, i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi e dunque chi attraversa Lomazzo è avvisato: se la sua auto non è in regola, riceverà senz’altro a casa una contravvenzione.

(foto archivio: controlli stradali da parte degli agenti della polizia stradale di Lomazzo, in una zona della periferia del paese)

