SARONNO – Inaugurata la sesta edizione del concorso Coffee Break del Museo delle Ceramiche Gianetti. Il concorso nasce dalla volontà di promuovere l’arte contemporanea ceramica, sostenendo la ricerca degli artisti che prediligono questo medium, attraverso la promozione e diffusione del loro lavoro.

La sesta edizione prevede la premiazione dei tre artisti che espongono in museo e di varie menzioni date da galleristi, musei ed Enti che si occupano di ceramica. La premiazione sarà accompagnata dal lavoro di due artisti affermati, ospiti del museo: Daniele Nitti Sotres con la mostra “Guess who’s coming to dinner”, Gabriella Sacchi con la mostra “Omaggio al Museo Gianetti”.



Gli artisti selezionati dalla giuria per la sesta edizione del CoffeeBreak.Museum sono i seguenti (in ordine alfabetico):

Baruzzi Sandra (Castellamonte To)

mclp Studio, Gabriele Resmini Luca Pellegrino (Albisola Superiore Sv)

Schiano Milena (Roma)



Sono stati inoltre selezionati dalle nostre collaborazioni e riceveranno il premio menzione speciale i seguenti artisti:

Bonora Giulia (Cunardo -Va)

Cardinali Maria Gabriella (Roma)

Di Battista Gabriele Ivan (Saronno Va)

Ercolani Francesca (Voghera Pv)

Putsch Grassi Karin (Figline e Incisa Valdarno Fi)

Ronchi Cinzia (Agrate Brianza Mb)

Tonso Mara (San Giusto Canavese To)

Villa Anna (Triuggio Mb)



La posizione all’interno della classifica ed i premi verranno resi noti sabato 14 maggio durante la premiazione.



Sabato 21 maggio Buongiorno Ceramica:

inaugurazione della targa in ceramica del museo realizzata dall’artista Fabio Taramasco,

Dripping Time, laboratori per adulti e bambini, presentazione online di alcune collezioni

ceramiche dai musei dell’APM (Associazione Nazioanle Piccoli Musei).



Sabato 11 giugno Festa della ceramica in museo:

laboratori per bambini e adulti, cottura ceramica, esposizione di alcuni artigiani scelti, caccia

alle tazzine con Maurizio De Rosa

Con il patrocinio di Regione Lombardia, comune di Saronno, comune di Laveno Mombello (Va), Aicc associazione Italiana Città della Ceramica, l’evento si svolge con la collaborazione di museo Carlo Zauli di Faenza (Ra), Museo MiDec Laveno Mombello (Va).

Galleria Il Chiostro Arte Contemporanea Saronno (VA), galleria Ghiggini Varese, galleria antiquaria Subert Milano, galleria Vico Spinola Savona. Matres Festival Internazionale Cava dei Tirreni-Vietri sul mare-Salerno (Sa), associazione Nove Terra di Ceramiche Nove (Vi), Officine Ceramiche Roma, Spazio Nibe Milano, Fornace Fusari Mariano Comense (Co), Cic Contemporary Italian Ceramic.