CISLAGO – Giovedì 5 maggio, in via Cesare Battisti 1215, è stato inaugurata la nuova sede Lidl alla presenza del sindaco Stefano Calegari e del consigliere di opposizione Gianluigi Cartabia. La nuova struttura, più ampia e moderna, sostituisce il supermercato di via Carducci, aperto nel 1997.

Quest’operazione di trasferimento ha avuto una ricaduta positiva dal punto di vista occupazionale: sono stati assunti 5 nuovi collaboratori. Il supermercato, è stato realizzato con particolare attenzione all’impatto ambientale, integrando tecnologie sostenibili e sistemi di efficientamento energetico; il progetto ha portato al recupero di un’area dismessa sulla quale sorgeva una fabbrica chiusa da tempo. La struttura è dotata di un impianto fotovoltaico e di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale.

“Mi ha fatto molto piacere l’invito di oggi per l’inaugurazione del nuovo centro commerciale Lidl – dichiara l’ex sindaco Gianluigi Cartabia – un recupero urbanistico che io e la mia Amministrazione abbiamo voluto soprattutto perché questo ha consentito di eliminare in una zona centrale del paese 6000 metri quadri di copertura in eternit e realizzare 150 parcheggi dei quali due per la ricarica elettrica delle auto cosa che a Cislago mancava”

Lidl ha infine contribuito, a favore dell’intera comunità locale, alla realizzazione di una pista ciclabile e all’ampliamento della strada con la costruzione di uno spartitraffico e di una nuova cabina Enel di trasformazione.

