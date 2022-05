x x

SARONNO/SARONNESE – Questo fine settimana abbiamo selezioni alcuni appuntamenti: dagli eventi esterni come la “Festa di Primavera” a Ceriano Laghetto alla presentazione del libro di Tito Livraghi nella vicina Lentate sul Seveso.

Venerdì 6 Maggio

BOVISIO MASCIAGO – Inaugurazione alle 21, nei locali della biblioteca comunale di via Cantù 11, della mostra “Passeggeri – La routine nascosta” di Alberto Cavallari. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 21 maggio, informazioni al sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

Sabato 7 Maggio

MISINTO – Dalle 9,30 nella biblioteca civica di piazza Pietro Mosca 9, “Laboratorio per la festa della mamma” per bambini dai 4 ai 10 anni. Info ed iscrizioni al numero 02967210109.

LENTATE SUL SEVESO – Alle 11, alla biblioteca civica di via Monte Santo 2, presentazione del libro “La leonessa di Milano, Giulia Samoyloff” con l’autore Tito Livraghi. Info al numero 0362556288.

MILANO – Alla “Galleria Bonvini 1909” di via Tagliamento 1, viene proposta la personale di Lorenzo Petrantoni dal titolo “Straordinarie. Trenta innovatrici del XIX e XX secolo”: ritratti-collage di donne anticonvenzionali del passato. Informazioni al sito https://bonvini1909.com/in-galleria/.

Domenica 8 Maggio

SARONNO – Dalle 9.30 in piazza Mercato “Fiab Saronno” propone “Impariamo ad andare in bici”: mattinata dedicata ad imparare ad andare in bicicletta aperto a bambini, ragazzi e adulti. Partecipazione gratuita su prenotazione al numero 3347514124.

CERIANO LAGHETTO – Si svolge l’11° edizione della “Festa di primavera” per le vie del centro storico con mercatini di hobbistica e di artigianato, musica, sport e molto altro. Calendario completo ed orari al sito www.ceriano-laghetto.org.

SARONNO – Alle 15 in piazza Libertà, piazza Volontari del Sangue e giardini di villa Gianetti si tiene la manifestazione “Giocando si impara – Quando la piazza torna ai bambini… succede sempre qualcosa di bello”: suoni in gioco, colonne decorate, maxi memory, scacchi giganti, caccia al tesoro e i giochi del torrente in collaborazione con il Parco Lura. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

UBOLDO – Alle 15.30, alla casa dei talenti “Giancarlo Radrizzani” di via Per Origgio 1 (in foto), in occasione della rassegna culturale “IncontrArTi” viene proposta “La Traviata”, riduzione dell’opera di Verdi per solisti, narratore e pianoforte a cura dell’associazione “Vox Aurae Aps”. Informazioni al sito internet www.officine-musicali.com.

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, incontro dal titolo “Il maestro della tela jeans e i pitocchi nell’arte” con l’esperto d’arte Luca Frigerio. Informazioni al sito internet www.associazionemaruti.it.

SARONNO – Dalle 16, alla sala convegni del centro medico Metica di via Legnani 4, l’associazione “Amici della lirica” propone “Tre tenori in concerto”: dalle più famose arie d’opera passando per le romanze da salotto fino alla canzone popolare. Informazioni e prenotazioni al numero 3469582197.