SARONNO – “Dopo aver appreso dalla stampa come l’Amministrazione comunale abbia snellito l’iter burocratico per il rinnovo delle concessioni dei dehors Confcommercio Ascom Saronno esprime soddisfazione poiché, grazie alle nostre segnalazioni di criticità o palesi contraddizioni nel vigente regolamento, queste hanno trovato accoglimento e i pubblici esercizi (grazie al supporto operativo dell’Associazione in coordinamento con gli uffici comunali) hanno potuto presentare la documentazione per i loro Dehors”.

Inizia così la nota di Ascom in merito agli spazi dehors in città.

“Restiamo, comunque in attesa di incontrarci con il Comune per una revisione del Regolamento ormai obsoleto e macchinoso. E nell’attesa di questo incontro, auspichiamo che l’Amministrazione possa mostrare la dovuta elasticità per permettere alle attività del territorio di operare il più serenamente possibile. È innegabile che le deroghe concesse in passato dall’Amministrazione hanno portato anche ad una rivitalizzazione della città oltre che un aiuto ai nostri Associati.

Siamo fiduciosi in un riscontro a stretto giro da parte dell’Amministrazione. È importante agevolare i commercianti nello snellire le pratiche burocratiche e ridurre i tempi di procedure autorizzative.

Infine, accogliendo le segnalazioni di diversi nostri associati, Confcommercio Ascom Saronno auspica che, quanto prima, l’Amministrazione comunale prenda in considerazione il potenziamento dell’ufficio SUAP (Commercio) che al momento è in evidente stato di difficoltà per la carenza di personale addetto”.

