x x

SARONNO – MIxology Experience, a Milano dall’8 al 10 maggio, è un appuntamento imperdibile nel settore dell’ospitalità e della Bar Industry: un’occasione unica di scambio per aziende, brand, professionisti e consumatori consapevoli. I protagonisti della miscelazione italiana e internazionale si daranno appuntamento al Superstudio Maxi di Milano (Via Moncucco, 35) per un incontro di esperienze e saperi, attraverso degustazioni, seminari e workshop.

Illva Saronno sarà presente alla manifestazione con Terrazza Disaronno, uno spazio interamente dedicato a Disaronno e Disaronno Velvet, e diversi stand dedicati a The Busker Irish Whiskey, [email protected] e Artic. Inoltre, è prevista anche un’area educational pensata per le attività di masterclass e presso cui si svolgeranno diversi momenti legati ai brand dell’azienda.

Tanti gli appuntamenti di Illva Saronno nella tre giorni dedicata al mondo della mixology: approfondimenti e masterclass con un parterre di ospiti provenienti dai cocktail bar più innovativi d’Italia. Tra questi: Alberto Corvi del The Doping Club, Milo Occhipinti dell’Unseen Bar, Giacomo Diamante dell’Enjoy Artigiani del Bere, Ivan Patruno del Bulk Bar, Federico Pasian & Daniel Pappa di Deste e il connoisseur di rum Leonardo Pinto, impegnato in una speciale masterclass sul Rum. Presenti anche diversi ospiti internazionali, che racconteranno la loro visione dei prodotti Illva Saronno.

Disaronno® è il liquore italiano più bevuto al mondo. Caratterizzato da un gusto originale e da un inconfondibile aroma, s’impone sulla scena mondiale con una distribuzione in oltre 160 Paesi. La bottiglia di Disaronno dal design unico in vetro martellinato e dal tappo che le conferisce eleganza e modernità, è arricchita dall’etichetta dorata che ne valorizza lo stile contemporaneo. Disaronno® è un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche nelle molteplici versioni mixate e nella contemporanea versione Disaronno Fizz. Protagonista riconoscibile e versatile, rende unico ogni cocktail.

Illva Saronno SpA

ILLVA SARONNO è nota per DISARONNO, il liquore italiano più bevuto nel mondo. Disaronno è distribuito in oltre 160 Paesi e rappresenta nel mondo l’immagine e il gusto del Made in Italy. Nel portafoglio prodotti di Illva Saronno sono presenti altri marchi di grande prestigio quali: TIA MARIA, THE BUSKER, ARTIC, ISOLABELLA, ZUCCA, AURUM. In Italia Illva distribuisce l’amaro Unicum, i gin della Quintessential Brand e il tequila El Charro. Illva Saronno si distingue per l’eccellenza qualitativa, per la capacità di anticipare i trend e per la capacità di interpretare i gusti del consumatore.