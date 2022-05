x x

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lega Lazzate.

Ci rammarica essere trascinati in polemiche assurde e fantasiose, solo per il desiderio di apparire su un rigo di giornale. Siamo e rimaniamo convinti che questo teatrino della politica sia molto lontano dall’interesse del cittadino, che è l’unico motivo che da 30 anni spinge un gruppo di uomini e donne lazzatesi, riuniti sotto il simbolo della Lega, a lavorare per la propria comunità.



Crediamo legittimo che una forza politica manifesti la propria contrarietà rispetto alle opere varate dalla maggioranza. In passato Fratelli d’Italia Lazzate ha criticato l’investimento (esiguo peraltro) atteso da anni dalla comunità, per la realizzazione del nuovo campo da calcio in sintetico, per dire. Oggi abbiamo un centro sportivo invidiato da molti, utilizzato da tantissimi giovani, ed è diventato

tale grazie alla caparbietà della maggioranza Lega, nonostante le critiche del Capogruppo di Fratelli d’Italia. Ora si dicono contrari anche alla realizzazione dei nuovi spazi per le associazioni in centro, che formeranno un nuovo polo culturale, con una biblioteca e un teatro cittadino. Questo non ci spaventa. Simili critiche arrivarono dalle minoranze anche quando fu realizzato l’Arengario Comunale Carlo Cattaneo, con tentativi di bloccare l’opera, ricorsi vari e voto contrario in Consiglio. Noi siamo andati avanti, con tenacia, perché abbiamo sempre chiaro in mente il progetto per la Lazzate del futuro. Ascoltando i “Signor No”, oggi non avremmo il centro

recuperato, non avremmo l’Arengario, Casa Volta ristrutturata, un Centro Sportivo funzionante, insomma Lazzate tornerebbe al brutto di una volta.

Noi non lo vogliamo e non lo permetteremo. Così come non permettiamo che la vita politica di Lazzate sia avvelenata dalle fantasie partorite per placare nervosismi interni al Circolo di Fratelli d’Italia. E’ noto a tutti come qualcuno stia vivendo molto male le pressioni del partito Fratelli d’Italia a livello provinciale, in vista delle amministrative, per tentare un accordo per un centro destra unito. Questi tentativi si scontrano con l’egocentrismo di chi è passato dal centro sinistra al centro destra, come se nulla fosse, solo per ambire al ruolo di futuro candidato Sindaco. Non entriamo nelle beghe interne di altri partiti e i personalismi li lasciamo agli altri, ma non si inventino fantasie sulla Lega per risolvere queste tensioni.



Non esistono “voci” su futuri nomi della Lega e se qualcuno sente delle voci nella propria testa non è un problema nostro. Noi non agiamo così, attraverso voci di corridoio e pettegolezzi. Siamo una squadra e da squadra agiamo fin dal lontano 1993. La stessa squadra che si presenterà con entusiasmo alle amministrative del 2023. Per noi, a differenza di altri, la gloria personale arriva dopo…Prima ci sono gli interessi della nostra Lazzate per cui continuiamo ad impegnarci. Sulla questione Tari, è imbarazzante il livello (basso) della conoscenza della materia da parte del consigliere comunale che rappresenta Fratelli d’Italia a Lazzate. Si accusa il comune di non aver «parlato» con le aziende che hanno deciso, legittimamente, di uscire dal servizio comunale di raccolta rifiuti. Il Comune è un ente pubblico, le modalità di applicazione della tassa rifiuti sono regolate da una legge dello Stato e non è possibile avviare trattative commerciali per agevolare un utente rispetto ad un altro. Tantomeno sarebbe possibile offrire condizioni diverse a chi manifesta la volontà di cancellarsi dal servizio. La possibilità di cancellarsi, per le aziende, è una novità normativa e ciò sta accadendo infatti in tutti i comuni.

Noi pensiamo alla concretezza…le fantasie le lasciamo volentieri agli altri.

06052022