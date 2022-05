x x

LIMBIATE – Un pensionato di 78 anni è rimasto ferito quando la sua autovettura è uscita di strada finendo addosso alla rotonda fra via 25 aprile e via Bruni a Limbiate. Il mezzo, una Peugeot, è rimasto danneggiato ed il conducente, l’anziano appunto, ha avuto bisogno di cure mediche: è stato soccorso dalla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio subito arrivata sul posto, e dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno, a sua volta accorsa assieme all’auto-infermieristica. Il ferito, con lievi contusioni, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato.

L’utilitaria è stata infine rimossa con il carro attrezzi ed è stata trasferita in un garage della zona; dopo che i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

06052022