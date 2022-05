x x

SARONNO – Ri-chiusura della Ztl, adesso si fa sul serio: dopo il disco verde della Giunta, in questi giorni la polizia locale si sta occupando degli ultimi dettagli tecnico-burocratici, e prestissimo (dal 1 giugno) tornerà in vigore il divieto di accesso all’intera Zona a traffico limitato del centro. Viene cancellata infatti la parziale riapertura che era stata decisa dalla precedente Amministrazione comunale, con una sperimentazione del 2016, e provvedimento poi reso definitivo nel 2017. Con il quale era stato sancito il ritorno delle auto in centro, nei giorni feriali fra le 15 e mezzanotte, lungo il tracciato compreso fra via Cavour (unico punto di accesso), piazza De Gasperi, vicolo del Caldo e dintorni, con uscita da via Micca.

Una opportunità, quella di tornare in centro con l’auto, in realtà accolta senza grandi entusiasmi dai saronnesi; secondo alcune rilevazioni l’incremento di automobili in centro dopo la parziale riapertura è stato solo del 5 per cento, ben pochi coloro che nel corso del tempo hanno approfittato dei parcheggi a pagamento messi a disposizione fra piazza De Gasperi e vicinanze, 21 posti auto generalmente vuoti.

‘Lidea – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Franco Casali – era di attendere il varo del nuovo Piano del traffico, ma visto che ci vorrà almeno un anno, abbiamo intanto deciso da subito di ripristinare la Ztl com’era prima del 2016, perché la riapertura non ha portato benefici, anzi ha determinato un peggioramento della situazione sotto il profilo della circolazione veicolare, con più confusione per nulla”.

In prospettiva, come spiega Casali, l’intenzione del Comune è di allargare ulteriormente la Ztl saronnese, “come sta avvenendo in tante città italiane ed europee. Un centro pedonale è più accogliente, e porta più persone a visitarlo, con benefici anche per i commerci e sotto il profilo della sicurezza”.

