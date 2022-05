x x

SARONNO – “Ma il Duc che fine ha fatto?” E’ quello che si sono chiesti negli ultimi mesi diversi commercianti saronnesi. Ora a fare chiarezza arriva la nota di Ascom.

A seguito di diverse richieste di informazioni da parte di associati sull’operatività del Duc, vogliamo precisare che abbiamo sollecitato all’Amministrazione sulla necessità di attuare, nel più breve tempo possibile, la revisione dello Statuto prevedendo alcune modifiche che permetteranno di sfruttare al meglio il Distretto in tutte le potenzialità che può offrire. Ciò permetterà di riprendere la regolare attività del Distretto stesso. Va ricordato che, ad oggi, le cariche sociali del DUC sono decadute così come prevede lo Statuto ed eventuali progetti ed iniziative dovrebbero essere programmate dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

E concludono: “Siamo fiduciosi in un riscontro a stretto giro da parte dell’Amministrazione comunale per definire la situazione. È importante avere una città viva che offra iniziative di intrattenimento e socializzazione per tutti i fruitori del nostro territorio”

