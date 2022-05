x x

SARONNO – Non sono passati inosservati i lavori realizzati negli ultimi giorni in piazzetta della Croce al centro di un vivace dibattito cittadino per la scelta dell’Amministrazione comunale di sostituire i prunus situati nello spiazzio tra via Padre Monti e via San Cristoforo con dei ligustri.

I prunus secchi sono stati eliminati nelle ultime settimane e al loro posto sono arrivati i ligusti scelti dall’assessato al Verde perchè più resistenti. Una novità che non è piaciuta soprattutto perchè di fatto cancella la nuvola rosa che colorava la piazza in primavera regalando un gran bello scorcio e per gli appassionati anche uno fantastico sfondo per selfie e foto ricordo.

Insomma inizio in salita per i nuovi ligustri che dovranno “conquistare” i saronnesi. Anche perchè in molti hanno sollevato una perplessità decisamente più pratica ossia “che fine hanno fatto i cordoli? che delimitavano l’area della piante?”.

“L’assessore Franco Casali aveva annunciato degli interventi per lasciare più spazio alle piante – spiega uno dei presenti alla serata d’incontro coi cittadini in cui si era parlato del tema – ma così la terra finisce ovunque per l’intera piazza. Soprattutto nei giorni di pioggia come oggi non dà certo una bella immagine per quest’anno di città che ha già perso il suo tratto più caratteristico”.

