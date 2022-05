x x

SARONNO – Un dono per ricordare ai piccoli alunni delle scuole elementari saronnesi come sia importante far crescere e coltivare ogni giorno la pace.

E’ quello che ha donato, grazie alla collaborazione del vivaio Le Acacie di Saronno e di Solaro, l’associazione Quattro passi di piace a tutte le scuole elementari saronnesi. Il sodalizio ha, nel mese di aprile, coinvolto anche i più piccoli nella grande iniziativa in piazza contro al guerra in Ucraina e come segno concreto ed epilogo di quel percorso ha deciso di donare un ulivo, simbolo di pace per eccellenza.

Saranno collocati nei giardini dei sei plessi scolastici saronnesi (Pizzigoni, Vittorio da Feltre, Damiano Chiesa, San Giovanni Bosco, Gianni Rodari e Ignoto Milite) con una piccola cerimonia che coinvolgerà i bimbi di prima elementare che potranno prendersene cura e vederla crescere per 5 anni.

