x x

CARONNO PERTUSELLA -. Tamponamento fra una automobile ed un camion, e due feriti per l’incidente avvenuto oggi a mezziogiorno in via Lainate, la poco trafficata arteria che si trova alla periferia di Caronno Pertusella. Sul posto è arrivata la pattuglia della polizia locale caronnese, per deviare il traffico e fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza; mentre l’equipaggio dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno si è occupato di prestare le cure agli automobilisti contusi, un uomo di 62 anni ed uno di 34 anni, i quali comunque non sono apparsi in pericolo di vita. Sono stati medicati all’ospedale di Legnano.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di eseguire i rilievi dell’incidente, che si è verificato nella zona al confine con Lainate, nei pressi del depuratore di Bariola.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

06052022