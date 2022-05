x x

SARONNO – È stato realizzato ed inaugurato nel pomeriggio di giovedì 5 maggio il Giardino della pace all’Aggrega Giovani La Calamita di via Mazzini a Solaro. I ragazzi della struttura solarese, accompagnati dagli educatori e dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, hanno messo a dimora fiori e piante gialli e blu, come i colori della bandiera dell’Ucraina, in segno di solidarietà per il popolo duramente colpito dalla guerra. All’iniziativa hanno partecipato anche le famiglie, per lo più madri e figli, arrivate a Solaro in fuga dal conflitto in corso in patria. Prima che la pioggia interrompesse l’iniziativa è stato possibile piantumare quello che sarà per sempre il simbolo di uno spazio di dialogo e di educazione alla Pace.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: «È un’iniziativa alla quale tenevamo moltissimo e che abbiamo voluto sostenere coinvolgendo le persone giunte a Solaro per mettersi in salvo da una guerra che sta facendo moltissime vittime anche tra i civili. Devo ringraziare Patrizia Bacchiega dell’Aggrega Giovani per l’organizzazione, i ragazzi che con lei hanno voluto partecipare e l’assessore Christian Talpo per la posa delle pianticelle, ma anche la cooperativa Il Loto per la fornitura del verde e la Protezione Civile e l’ufficio Tecnico per la collaborazione. Il pensiero, in giorni come questo, va a chi soffre, ma anche a chi lotta per un futuro migliore».

