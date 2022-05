x x

GERENZANO – L’associazione “I colori di Gerenzano”, il rione Giò da Val, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizzano per domenica 8 maggio dalle ore 15 in piazza De Gasperi a Gerenzano, l’evento che è stato intitolato “Fatti mandare dalla mamma … dai Giò da Val!”

L’appuntamento è previsto dalle 15 con esibizione di braccio di ferro, laboratorio per bambini, elezione di “Castellana Gdv 2022”, alle 17 invece apre il punto di ristoro per tutti i presenti, e dalle 18 c’è anche la musica. Insomma, divertimento assicurato per chi vorrà trascorrere il pomeriggio domenica nel nel centro di Gerenzano.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: precedente gara di braccio di ferro)

07052022