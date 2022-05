x x

COGLIATE – Via domenica ai play-off di Terza categoria, a Cogliate si affrontano i locali della Cogliatese e la Legnanese, con inizio alle 15.30. A tifare per la Cogliatese anche tutta l’Amministrazione civica, a partire dal sindaco Andrea Basilico, che pure dai social ha invitato tutti i cittadini ad essere presenti a questi appuntamento calcistico. Si tratta della semifinale playoff del campionato.

La classifica finale di regular season

Oratorio Lainate 59 punti, Limbiate 50, Cogliatese 46, Legnanese 41, Union Oratori Castellanza 34, Legnarello 30, Amor sportiva 29, Frazione calcistica Dal Pozzo 25, San Vittore Olona 24, Rescaldinese 13, Polisportiva Airoldi Origgio 12, Rescalda 11.

