SARONNO – Trionfo dell’Equipe Garibaldi, “storica” formazione di calcio amatoriale di Saronno: con ben cinque giornate di anticipo la squadra del direttore sportivo Angelo Monti ha centrato la vittorria in campionato, staccando il biglietto per la fase regionale e nazionale del torneo.

La compagine saronnese di mister Lele Morandi ha preso parte al campionato promosso dall’Associazione sportiva Amicizia dell’altomilanese, mettendo a segno (sinora) ben 19 vittorie, e 2 pareggi, ed ha perso una sola volta. Dunque, bottino di 59 punti, la migliore delle inseguitrici, Samarate, ne ha sin qui raccolti “solo” 42. Miglior marcatore del team saronnese è stato sino da ora Taoufic Koukou, con 14 reti.

