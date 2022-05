x x

CARONNO PERTUSELLA – Domenica penultima giornata di campionato e ultima trasferta di questa stagione per la Caronnese, che sarà di scena sul campo di Sestri Levante. E’ dunque il penultimo impegno stagionale, con i rossoblù che dopo la vittoria sul Ligorna vogliono provare a prendere il miglior posizione a fine campionato.

Manuel Scalise: “Abbiamo un sogno da coltivare”

Presenta così la partita il nostro allenatore, Manuel Scalise: “Abbiamo ancora un sogno in questo finale di stagione. Ma indipendentemente dai risultati delle altre, vogliamo chiudere al meglio la stagione conquistando due vittorie nelle ultime due partite”. E anche a Sestri Levante potrebbero essere protagonisti i nostri giovani: “Sono sempre stati sul pezzo e cresciuti nelle ultime settimane, per questo pronti per essere utilizzati durante la partita”. Ascolta l’intervista completa al nostro mister.



Gli avversari – Il Sestri Levante

Avanti di un punto, i Corsari hanno svoltato la loro stagione con l’arrivo in panchina di Fabio Fossati. Già protagonista ad Albissola, portata dall’Eccellenza al professionismo nel recente passato. Protagonista della stagione Antonio Mesina, autore di 16 reti in campionato. Sestri Levante protagonista anche cooi giovani, dall’attaccante Fabio Gonella (4 gol per il 2000) al difensore Valentino Soplantai (4 gol per il difensore classe 2001). Dietro la leadership data da Massimiliano Pane, centrale classe 1992 con 5 gol in campionato in questa stagione.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Matteo.

Difensori: Arpino Antonio, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Zeroli Bryan.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Di Marco Matteo, Esposito Francesco, Putzolu Tommaso, Tunesi Mattia, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Esposito Roberto, Folla Gabriele, Rocco Daniele, Santi Riccardo, Sapio Diego, Sardo Samuel.

