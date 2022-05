x x

SARONNO – Uno stand rosso con l’immagine retrò del Chiostro di Saronno che domina su una fila colorata, allegra e golosa di panettoni, biscotti in scatole di latta. Così si è presentata la Paolo Lazzaroni e Figli storica azienda saronnese con sede in via Gorizia a Cibus il Salone Internazionale dell’Alimentazione a Parma l’evento di riferimento dell’agroalimentare italiano. Una grande esposizione, una vetrina di visibilità internazionale dove creare circoli virtuosi e opportunità in ambito food e retail.

La presenza dell’azienda saronnese non è certo una novità ma quest’anno lo stand ha davvero spopolato non solo per il packging ma anche per la qualità e l’originalità dei prodotti da quelli tradizionali come le intramontabili latte a quelli più originali come il panettone alla zucca.

Con sede a Saronno la Paolo Lazzaroni e Figli opera nel settore delle specialità dolciarie ed in quello liquoristico proponendo ed esportando in oltre 71 Paesi: biscotti e panettoni a marchio”Chiostro di Saronno”, “Augusta Panettoni”, rinomata in particolare per i suoi famosi Amaretti Chiostro di Saronno, panettoni (di cui offre un’ampia gamma classici e farciti, in eleganti lattine metallo, incartati a mano in carta rustica con spago oltre ai classici astucci), e altre specialità di pasticceria. Ci sono anche liquori a marchio “Lazzaroni”, fra cui Amaretto Lazzaroni 1851, Sambuca, Limoncello, Maraschino, Amaro, Grappa, Marsala.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn