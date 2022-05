Lutto a Lomazzo per la scomparsa dell’ex assessore Basilico

LOMAZZO – Sono stati previsti lunedì prossimo, 9 maggio alla chiesa parrocchiale di Manera i funerali dell’ex assessore comunale Ezio Basilico. All’età di 64 anni, pensionato, si è spento giovedì era, vittima di un improvviso malore. In paese, era stato assessore comunale alla Sicurezza ed aveva dato impulso alle attività del gruppo comunale di protezione civile, ed al momento era consigliere comunale di opposizione. Molto conosciuto a Lomazzo ed in particolare a Manera dove abitava.

“Il mio braccio destro, il mio amico. Mancherai così tanto Ezio. Siamo vicini alla tua famiglia, a Liliana, ai tuoi figli ai tuoi cari”, questo il ricordo di Valeria Benzoni, ex sindaco lomazzese e come Ezio impegnata nella civica d’opposizione Amo Lomazzo Manera, che si unisce al cordoglio: “Ti ricorderemo sempre così: disponibile per tutti e soprattutto per la tua Manera. Ci mancherai. Tanto. Grazie Ezio!”

(foto: Ezio Basilico, già assessore comunale a Lomazzo)

07052022