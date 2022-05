x x

SARONNO – E’ stata subito restituita al legittimo proprietario la Jeep rubata lo scorso 30 aprile a Legnano e comparsa nelle ultime ore a Saronno in via Don Sturzo nei pressi dello scalo ferroviario di Saronno Sud.

E’ successo ieri mattina intorno alle 11 quando la polizia locale ha seguito un controllo sulla vettura in sosta anche perchè erano ben visibili i fili utilizzati per metterla in moto. In pochi minuti con la collaborazione della centrale operativa, partendo dal numero di targa, gli agenti in servizio hanno scoperto che l’auto era stata rubata lo scorso 30 aprile a Legnano.

Il proprietario, che aveva sporto denuncia dopo aver subito il furto nel proprio garage, è stato rintracciato ed è subito accorso sul posto. L’auto, in buone condizioni generali, si è rimessa in moto con la chiave e così il legnanese ha potuto riportarla a casa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn