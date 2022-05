x x

SARONNO – La mozione di sfiducia a carico del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli non sarà discussa dall’assemblea cittadina e non sarà votata.

L’ha deciso ieri sera la conferenza dei capigruppo presieduta, vista l’ incompatibilità del numero uno dell’assemblea civica dal vice Francesco Licata (Pd).

E’ stato proprio Licata a spiegare che la mozione non poteva essere inserita all’ordine del giorno perchè mancava una firma. Il documento, infatti, porta in calce la firma di 8 consiglieri comunali (4 Obiettivo Saronno, 1 Fdi, 3 Lega) ma secondo la maggioranza ne servivano 9.

Una richiesta decisamente inedita se si pensa che quando nel 2019 venne presentata un’analoga mozione di sfiducia costruttiva a carico dell’allora presidente Raffaele Fagioli le firme presentate dall’opposizone (tra cui il Pd) erano 8. Scelta fatta in base a quanto previsto dal regolamento cittadino che per la mozione di sfiducia costruttiva parla di un documento “sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, che ottenga il voto della maggioranza assoluta degli stessi“. Essendo i consiglieri a Saronno 24 il numero di firme da presentare sarebbe 8.

Condizionale d’obbligo perchè la maggioranza partendo da un parere del consiglio di stato del 2021 ha contestato che nel conteggio non venga considerato il sindaco. Salendo a 25 la base di partenza si arriva a 9 firme necessarie.

Così la mozione non andrà in consiglio comunale. Difficile pensare che la vicenda sia finita così. A

nche perchè la vicenda offre un déjà vu. Il pensiero corre subito alla mozione sul commercio cittadino. Presentata dalle opposizioni e condivisa da Obiettivo Saronno bloccata in commissione capigruppo. E’ stata ripresentata, discussa con un’inatteso epilogo (la maggioranza che va sotto su un emendamento e viene salvata in corner dalla scelta dell’opposizione di ritirare la mozione).

Negli ultimi giorni la maggioranza si è schierata compatta e con toni forti contro la mozione prima con il sindaco Augusto Airoldi e poi con i segretari di maggioranza.

