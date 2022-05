x x

SARONNO – Colpaccio casalingo dell’Inox Team Saronno, nel primo turno di Intergirone, sabato pomeriggio e sera al diamante di via De Sanctis: pur rimaneggiate, le saronnesi hanno battuto le favorite caronnesi.

La cronaca – Prima partita, nei primi due inning non succede praticamente nulla ma alla terza ripresa Yurubi Alicart sblocca il risultato con un fuoricampo da un punto, 0-1. Segue un doppio per Cecchetti ma l’eliminazione di Rossini chiude la parte alta dell’inning. Nella parte bassa della ripresa Saronno con basi piene e due out, Silvia Durot mette strike out Sara Brugnoli e così le caronnesi esco da una situazione che si stava facendo complicata. Alla sesta ripresa un errore della difesa caronnese manda Armirotto in seconda base mentre Longhi taglia il nastro della casa base per il pari, 1-1. E ci pensa poi la giovanissima Mirta Anselmi con una valida a portare le padrone di casa in vantaggio, con Armirotto, 2-1 mentre il settimo attacco della Rhea non porta a niente e quindi vince Saronno.

Nella seconda partita la situazione si sblocca per il Saronno alla seconda ripresa quando Arianna Nicolini batte un doppio che porta a casa Longhi. Alla sesta ripresa salva la situazione Giulia Longhi con una spettacolare eliminazione in terza base. E monumentale prova della giovane lanciatrice saronnese Chiara Rusconi.

Inox Team Saronno-Rheavendors Caronno 2-1, 1-0

(foto: alcune fasi del match)

