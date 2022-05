x x

SARONNO – Non poteva cominciare meglio il percorso della Pallavolo Saronno nei play-off promozione di Serie B, volley maschile. I ragazzi di Igor Galimberti hanno battuto in tre set la Negrini di Acqui Terme con i seguenti parziali: 25-23, 25-12, 25-21.

Un’ottima prestazione per gli amaretti, che ora guardano con fiducia a Gara 2 prevista per sabato prossimo alle ore 21:00 al Palazzetto dello Sport di Mombarone.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn