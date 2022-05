x x

LIMBIATE – Sono in corso gli accertamenti di vigili del fuoco e carabinieri per chiarire le cause di quanto accaduto ieri sera a Limbiate, alle 21 in una palazzina di via Curiel, dove si è registrato un cedimento dell’intonaco in un appartamento; l’accaduto ha provocato il ferimento di un bambino di 2 anni, che è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, comunque non è apparso in pericolo di vita.

Sul posto con i militari della Compagnia di Desio sono accorsi ambulanza, automedica ed una squadra dei pompieri del comando di Bovisio Masciago; nello stabile abitano una cinquantina di persone.

(foto archivio)

08052022