MISINTO – Molto combattuta la partita che si è giocata in questa domenica di maggio a Misinto tra i padroni di casa e la Stella Azzurra di Arosio finita per 1-2 dopo una grande rimonta degli ospiti.

La gara si sblocca grazie alla rete di Romeo che porta in vantaggio il Misinto. Stella Azzurra che entra in partita solo nei minuti finali del primo tempo e con soltanto due tiri riesce clamorosamente a ribaltare il risultato. Secondo tempo in cui il Misinto prova in tutti i modi a pareggiare il risultato ma non riesce a concretizzare.

L’arbitro fischia la fine della partita e insieme ad essa finiscono matematicamente le ultime speranze di salvezza rimaste al Misinto che dunque retrocede dopo una partita di cuore in cui i propri giocatori hanno lottato per 90 minuti per portare a casa almeno un punto.

Aldo Falgares

CGDS CALCIO MISINTO 1971 ASD – GSO STELLA AZZURRA AROSIO 1-2

CALCIO MISINTO: Bordonali, Folla, Riva, Catini, Franzoni, Anzani, Garziano, Baldassarre, Lemos, Romeo, Mariniello. A disposizione: Rioso, Costanzo, Betti, Chiodini, Guerreschi. All: Vago.

STELLA AZZURRA AROSIO: Rigamonti, Consonni, Biraghi, Ballabio, Ricci, Fratea, Meroni, Sorleto, Longoni, Canavesi, Galotta. Maggioni, Busnelli, Lania, Maspero, Imbriani, Panetta. All: Littera.

Arbitro: Emanuele Francesco De Mitri. Sezione: Saronno