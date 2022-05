x x

CESATE – Missione compiuta per l’Sc United, la nuova realtà calcistica nata la scorsa estate dalla collaborazione fra Fbc Saronno e Sporting Cesate: oggi, vincendo in casa a Cesate per 4-1 contro il San Giuseppe Arese, la formazione “saronnese” ha vinto il campionato di Seconda categoria, imponendosi nel girone R. In gol per l’United Altobelli, Prota, Ferioli e Mariutzin, gli aresini hanno risposto con Genovese.

Si è giocato il recupero della 18′ giornata del campionato di Seconda categoria: Pero-Cassina Nuova 1-2, Victor Rho-Leone XXIII 4-1, Ardor Bollate-Visconti 2-0, Osal Novate-Atletico Milano Dragons 9-1, Sc United-San Giuseppe Arese 4-1, Partizan Bonola-Novatese 5-2; ha riposato la Vercellese. Classifica: Sc United 53 punti, Victor Rho 51, Cassina Nuova 46, Osal Novate 44, Novatese 43, Partizan Bonola 42, Ardor Bollate 39, Pero 37, Leone XXIII 25, Vercellese 24, Visconti e San Giuseppe Arese 18, Atletico Milano Dragons 0.

(foto archivio: il Sc United adesso può festeggiare)

