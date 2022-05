Calcio 2’cat.I, pari amaro per la Gerenzanese contro il Cermenate

x x

CERMENATE- Nel recupero della 17′ giornata del campionato di Seconda categoria, nel Girone I, si sono affrontate il Cermentate e la Gerenzanese in un match molto combattuto, con entrambe le squadre che cercano la vittoria, ma che escono dal campo con un solo punto con il punteggio di 1-1.



Nel primo tempo entrambe le formazioni son scese agguerrite alla ricerca della vittoria, soprattutto in questa fase di gioco, la squadra di Mister Pignatiello più volte ha l’occasione di passare avanti, senza però concretizzare. Finisce, così, senza reti la prima fase di gioco.

Nel secondo tempo, i ritmi della partita cambiano, con un gran equilibrio in campo, ma a sbloccarla è il Cermenate con un bel tiro di Anzani da fuori area, su cui Salvadore non può arrivare. Il pari della Gerenzanese è, però, immediato, dopo soli 5 minuti con l’azione di Rampoldi che batte Domina e fa 1 a 1. Ci provano entrambe a portare a casa i 3 punti, ma si fermano sui legni della porta, con un palo colpito dalla Gerenzanese e la traversa invece dai padroni di casa.

Con questo pari le speranze di accedere ai play-off si riducono al minimo sia per il Cermenate sia per la Gerenzanese, rispettivamente al 7′ e 8′ posto in classifica.

Calcio Cermenate-Gerenzanese 1-1

CALCIO CERMENATE: Domina, Cattaneo (28′ p.t. Parenti), Bellusci (40′ s.t. Casati), Rusconi, Guzzetti, Anzani, Pozzobon (28′ s.t. Chiappa), Visioli, Vatnikaj, Marazzi (1′ s.t. Boccaletti), Leoni (42′ p.t. Burgio). A disp: Diedhiou, Sorze, Tagliabue, Allegrini.

All. Landriani

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale (1′ s.t. Zaffaroni), Restelli (45′ s.t. Forliano), Rimoldi (21′ s.t. Gorgoglione), Franchi, Gambino, Cattaneo (11′ s.t. Di Lio), Donadel, Anafflouss (28′ s.t. Boeri), Quici, Rampoldi. A disp: Girola, Sala, Terzaghi.

All. Pignatiello