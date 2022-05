Calcio Promozione, Fbc Saronno-Inveruno. Mister Chiodini: “Vittoria per i tifosi”

x x

SARONNO – Il Fbc Saronno voleva chiudere con una vittoria la stagione e ce l’ha fatta: il 3-2 casalingo di oggi pomeriggio contro l’Accademia Inveruno anzi consente di riagguantare il quarto posto nella classifica del campionato di Promozione, pur ininfluente per l’accesso ai playoff, ormai precluso. “Volevamo vincere innanzitutto per i tifosi e ce l’abbiamo fatta – dice alla fine mister Gianpaolo Chiodini – Peccato per i playoff che non siamo riusciti a conquistare, ci siamo andati veramente vicini ma nelle scorse domeniche abbiamo lasciato per la strada qualche punto di troppo. La svolta è stata la partita persa col Morazzone”.

