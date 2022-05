Calcio Promozione: pareggio per il Solaro e 6° posto finale

MORAZZONE – Termina con un pareggio contro la seconda della classe Morazzone la stagione dell’Universal Solaro, rinato sotto la guida di Broccanello subentrato ad Antonio Cernivivo, dopo un avvio in salita con tanti bassi e pochi alti.

La gara si decide nel primo quarto d’ora, pronti via subito in vantaggio i giallorossi con Franco che la sblocca sulla prima verticalizzazione della gara. Passano pochi minuti e al 15′ risponde il Morazzone con Italiano che riporta il risultato in parità, che si mantiene fino al duplice fischio.

Nella ripresa ci provano entrambe a portare a casa i tre punti ma nessuna delle due compagini trova la via del gol, nei minuti finali poche occasioni degne di nota con la gara che arriva in assoluta parità fino al 90′.

Morazzone – Universal Solaro 1-1

MORAZZONE: Martignoni (37’ st La Sala), Sala, Zanchin, Carcano, Picetti, Giani, Gerevini (25’ st Regalia), Libralon (10’ st Loielo), Ghizzi, Italiano (10’ st Leone), Giordano (15’ st Fontana). A disposizione: La Sala, Mastorgio, Bosetti, Loielo, Leone, Regalia, Santoro, Fontana, Marchiella. All.: Dossena.

UNIVERSAL SOLARO: Cuzzolin, Degiorgi, Leoncini (31’ st Cattafi), Greco, Esopi, Baglio, Fioroni (19’ st Somaini), Delia, Fabozzi (36’ st Sabili), Farioli (19’ st Di Patria), Franco (25’ st Livelli). A disposizione: Ganimedi, Cattafi, Guastafierro, Somaini, Livelli, Di Patria, Bottan, Sabili, Malvaso. All.: Broccanello.

Marcatori: 1’ pt Franco (U), 15’ pt Italiano (M).