SARONNO – Bimbi, ragazzini e anche qualche ragazza e mamma. Stamattina in molti si stanno cimentando per la prima volta su una bicicletta. Merito dell’iniziativa organizzata da Fiab Saronno in piazza dei Mercanti.

A partire dalle 9,30 nel maxi parcheggio sono arrivate transenne, cinesini e biciclette di ogni altezza e foggia. I volontari Fiab hanno così offerto lezioni gratuite di due ruote. Tanti anche i saronnesi che sono passati solo per curiosare o i bimbi che già capaci di pedalare hanno utilizzato per spiazzo per divertirsi in qualche gimkana.

Una bella iniziativa che ha incuriosito anche passanti e residenti anche grazie all’impegno dei volontari Fiab che hanno proposto l’appuntamento malgrado il meteo incerto. Grande soddisfazione è stata espresa dal portavoce di Fiab Stefano Giusto.

