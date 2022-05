x x

BRIANZA – Ai domiciliari dopo essere stato trovato con della droga su un camper, il protagonista di questa vicenda è ora finito di nuovo nei guai. I carabinieri si sono infatti recati nella sua abitazione per un controllo hanno subito percepito il forte odore dello stupefacente: nell’abitazione sono stati trovati alcuni grammi di ketamina, bilancino di precisione, alcuni telefonini mentre nella buca delle lettere sono stati trovati 50 euro in contanti, si sospetta lasciati da un acquirente della droga. Il ragazzo, 28 anni ed abitante a Seregno in Brianza, è quindi stato di nuovo denunciato e successivamente trasferito in carcere a Monza.

Si tratta del giovane che era già finito nei guai a gennaio: su un camper, con una ragazza di Misinto di 26 anni, del tutto estranea a questo secondo episodio), era posteggiato a Seregno: quando erano arrivati i carabinieri li avevano trovato intenti a preparare la ketamina.

(foto archivio)

08052022