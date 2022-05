Misinto, oggi in centro il Security day con dimostrazioni, simulazioni, mercatino e food truck

MISINTO – Oggi in centro a Misinto c’è il “Security day”: i vigili del fuoco daranno vita ad una serie di simulazioni e prove, per fare conoscere il loro lavoro ai concittadini. In programma, tra l’altro, l’allestimento di un mini percorso per piccole auto a pedali ed elettriche per i bambini, ci saranno delle simulazioni di recupero di persone disperse, ed è previsto anche un mercato degli hobbisti e la possibilità di gustare un pasto al food truck.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione civica, coinvolge i pompieri del comando di Lazzate con Croce rossa Alte Groane, ed i volontari della protezione civile e dell’associazione 9nove9.

Il programma – Si inizia alle 9.30, in piazza Statuto ed immediati dintorni corso di educazione stradale, poi dimostrazione anti-incendio e ricerca dispersi, mentre alle 10.30, 12 e 14.30 c’è il “mass training blds” con postazione per la misurazione della pressione a cura della Cri; e le simulazioni dei pompieri, con stand interattivi.

Alle 16 in piazza 25 aprile simulazione di soccorso in caso di incidente stradale. Dalle 9.30 alle 18 hobbisti e food truck.

