SARONNO – Si avvia a conclusione la stagione del calcio locale: oggi ultima occasione per i tifosi del Fbc Saronno per vedere all’opera la squadra, prima dello stop estivo mentre l’Sc United si prepara a festeggiare, se tutto andrà per il verso giusto, il passaggio in Prima categoria.

In serie D, inizio alle 16, la 18′ giornata di ritorno con Sestri Levante-Caronnese, arbitro Stefano Grassi di Forlì, assistenti Ares Beggiato di Schio e Enrico Rossetto di Schio.

Altre gare alle 15.30. In Promozione recupero della 5′ giornata di ritorno con cui si chiude la regular season. In programma Aurora Cmc Uboldese-Gallarate con arbitro Sebastiano Nucini di Treviglio, assistenti Stefano Cereda di Treviglio e Canio Brando di Treviglio; Fbc Saronno-Accademia Inveruno (posticipo alle 17) con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo, assistenti Dante Calabrese di Busto Arsizio e Mario Leonardo Facchino di Busto Arsizio e Morazzone-Universal Solaro con arbitro Giacomo Di Trani di Pavia, assistenti Jacopo Urbani di Cinisello Balsamo e Paolo Siciliano di Cinisello Balsamo.

In Prima categoria recupero della 4′ di ritorno. Nel girone A Luino-Fc Tradate con arbitro Abdullah Al Noman di Abbiategrasso e Pro Azzurra Mozzate-Nuova Fiamme Oro Ferno con arbitro Antonio Catarinella di Gallarate. Nel girone B Esperia Lomazzo-Rovellasca 1910 con arbitro Leonardo Gilardi di Lecco, e Portichetto-Salus Turate con arbitro Fabio Cazzaniga di Lecco. Nel girone N Cinisellese-Ceriano Laghetto con arbitro Filippo Giannotta di Busto Arsizio.

In Seconda categoria, recupero 5′ giornata di ritorno, nel girone N Robur-Pro Juventute con arbitro Davide Emilio Zucchetti di Legnano, e Solbiatese-Cistellum con arbitro Salvatore Ricciardelli di Legnano. Per il recupero della 4′ fi ritorno nel girone I si giocano invece Misinto-Stella Azzurra Arosio con arbitro Emanuele Francesco De Mitri di Saronno, Itala-Rovellese con arbitro Roberto Fregola di Gallarate, e Virtus Cermenate-Gerenzanese con arbitro Pasquale Stile di Como. Nel girone R, recupero 5′ di ritorno, Sc United-San Giuseppe con arbitro Gabriele Zaffaroni di Saronno.

In Terza categoria oggi semifinale playoff Cogliatese-Legnanese, arbitro Riccardo Beltramin di Saronno.

08052022