SARONNO – Sono in corso in questi giorni gli accertamenti della polizia locale per chiarre quanto accaduto venerdì intorno alle 19 in via Verdi dove sono intervenuti i mezzi di soccorso in seguito ad un incidente stradale.

I primi ad accorre sul posto non hanno saputo dire se ci sia stato un impatto tra lo scooter guidato da una 70enne saronnese e la Bmw su cui viaggia un 50enne residente in città ma tutti hanno sentito una brusca frenata e il rumore del motorino che cade pesantemente sull’asfalto. L’anziano indossava regolarmente il caso ma ha riportato contusioni al volto e anche alcune fratture alle costole.

Sul posto, come detto, l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e una pattuglia della polizia locale che si è occupata dei rilievi. Dopo circa un’ora di cure sul posto avendone stabilizzato le condizioni il personale sanitario ha trasferito l’uomo all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso.

