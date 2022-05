x x

SARONNO – L’11 e il 12 giugno 2022 si terrà la 37esima edizione della Staffetta 24x1ora, la storica iniziativa della città di Saronno che ogni anno riunisce centinaia di atleti che condividono la passione per la corsa.

Tra le 50 squadre attualmente iscritte all’evento quest’anno c’è anche #CRIRunners, team di Croce Rossa Saronno, composto interamente da Volontari del Comitato che hanno deciso di mettersi in pista per promuovere un’iniziativa lodevole.

L’obiettivo di questa corsa solidale è infatti quello di promuovere l’acquisto di una nuova ambulanza, un mezzo con dotazioni all’avanguardia, che permetta ai Soccorritori di garantire la stessa efficacia di sempre e consenta di portare avanti, senza interruzioni, il servizio di soccorso in emergenza.

CRI Saronno ha dunque lanciato una raccolta fondi, alla quale chiunque può partecipare (trovate qui il link per donare) al fine di coinvolgere i cittadini in questo progetto. Anche un piccolo contributo rappresenta un aiuto concreto, che può fare la differenza e impattare in modo positivo su tutto il territorio. Anche solo contribuire con il passaparola, raccontando ad amici e conoscenti dell’iniziativa, è un gesto significativo.

Oggi, 8 maggio, è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che cade nel giorno dell’anniversario di nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione. La giornata nasce con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza nelle attività della Croce Rossa e renderla sempre più partecipe alle attività svolte.

A livello locale, il Comitato di Saronno ha deciso di promuovere questa raccolta fondi, che “culminerà”, l’11-12 Giugno, in un tanto atteso ritorno in presenza. L’evento è un’opportunità preziosa per recuperare un contatto diretto con la popolazione, dopo questi anni di assenza forzata. Sarà senza dubbio la prima delle tante occasioni che si riproporranno, da questo momento in poi, per far sentire il sostegno e il supporto del Comitato locale e di tutti i suoi Volontari verso la cittadinanza.

Chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi, può farlo a questo link: https://www.gofundme.com/f/cri-saronno-acquisto-nuova-ambulanza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn