SARONNO – “La prevenzione è la tua unica alleata contro i tumori maschili”. E’ questo il claim della campagna dedicata agli uomini tra i 40 e i 70 anni in corso a Saronno ed organizzata da Afi, Synlab e Lilt.

Mercoledi 11 e sabato 14 maggio al centro medico Afi via Lanino 40 in collaborazione con Synlab ed il patrocinio di Lilt Associazione di Varesein sarà possibile effettuare uno screening urologico gratuito con visita urologica e dosaggio psa aperto a tutti gli uomini di età compresa tra i 40 e i 70 anni.

La prenotazione è obbligatoria. E’ possibile chiamare il 029606860 int. 205 o scrivere a [email protected]

