CESATE – L’elisoccorso è atterrato questo pomeriggio a Cesate per soccorrere un 27enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro, in una ditta di via Trebbia. L’allarme è scattato alle 14.25, all’origine di tutto vi sarebbe stata una caduta accidentale. I colleghi di lavoro hanno subito dato l’allarme ed è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui equipaggio ha quindi chiesto il supporto anche dell’elisoccorso arrivato da Milano Niguarda. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Cesate; in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto.

Il ferito è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale di Rozzano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona)

09052022