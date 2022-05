Calcio, nuovo presidente al Fbc Saronno: Francesco Gravina prende il testimone da Sartori

SARONNO – Era nell’aria e nel pomeriggio odierno è giunta la comunicazione ufficiale, con un comunicato della società calcistica che milita in Promozione.

Francesco Paolo Gravina succede a Simone Sartori, che resterá in società insieme a Paolo Galli, alla presidenza del Fbc Saronno 1910. L’imprenditore cinquantenne neo presidente del club biancoceleste nelle sue prime parole ha voluto focalizzarsi su alcuni temi imprescindibili per fare calcio. “Sostenibilitá economica e visione imprenditoriale, sono due aspetti che devono andare di pari passo per migliorare quanto di buono fatto fin qui. Dal settore giovanile alla prima squadra, la voglia di mettersi in gioco e uno spirito vincente sono gli ingredienti per prepararsi al meglio per la nuova stagione sportiva e per sviluppre nel modo migliore possibile i progetti futuri”.

Gravina viene da una esperienza da direttore generale dell’Area tecnica della Pro Sesto.

Il Fbc Saronno ha chiuso ieri la stagione 2021-2022 battendo 3-2 l’Inveruno e piazzandosi quarto in classifica. Sartori aveva assunto la carica nel 2019.

(foto: Francesco Paolo Gravina, nuovo presidente del Fbc Saronno)

