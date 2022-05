x x

CISLAGO – Riportiamo un comunicato dell’Amministrazione comunale relativo alla Giornata mondiale dedicata alla Croce rossa, che si svolgerà domenica 8 maggio.

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si celebra domenica 8 maggio, l’Amministrazione comunale esprime immensa gratitudine a tutti i volontari e agli operatori di un’istituzione storica e insostituibile, che con straordinaria dedizione e spirito di sacrificio operano per il bene della comunità. Issare la bandiera della Croce rossa, la più grande organizzazione umanitaria del mondo, è motivo di grande orgoglio e conferma il ruolo fondamentale che i volontari svolgono ogni giorno. Rivolgiamo un pensiero a chi ha sacrificato la propria vita per portare soccorso e aiuto umanitario alle popolazioni in guerra o colpite da calamità.

L’Amministrazione comunale

