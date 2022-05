x x

GERENZANO – Rinviato per cause di forza maggiore il settimanale aggiornamento sulla situazione dell’emergenza coronavirus a Gerenzano da parte del sindaco, Ivano Campi. E’ lo stesso primo cittadino che informa i gerenzanese sull’accaduto.

A seguito di problemi informatici al sito di Ats Insubria (https://ilsaronno.it/…/hackers-contro-ats-inbubria-il…/https://milano.corriere.it/…/hacker-attaccano-ats… ), non è possibile riportare i dati aggiornati dell’andamento dei contagi covid nel nostro Comune.Sarà mia premura farlo, non appena i dati saranno disponibili.

Per necessità o chiarimenti sul covid-19 contattiamo subito il nostro medico o pediatra, telefoniamo al 1500 (Ministero della Salute), al 800894545 (Regione Lombardia), centralino Ats Insubria h24: 031370111 o 0332277111, call center Ats Insubria 800769622 attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 17.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco Ivano Campi

