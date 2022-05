x x

SARONNO – “L’hub vaccinale di via Parini a Saronno già superato le 156.000 vaccinazioni, la media quotidiana ultimamente va fra le 250 e le 500, in base alle richieste. Per ora l’hub resta aperto, non ho notizie di chiusura”. Lo ha detto il sindaco Augusto Airoldi parlando nella tarda mattinata odierna ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti.

“A maggio sicuramente si prosegue e poi con Ats Insubria si deciderà per quanto riguarda giugno, più della chiusura è probabile una riduzione della attività o qualche settimana di chiusura durante l’estate – ha rilevato Airoldi – Molti attorno a Saronno hanno chiuso e quindi arrivano a vaccinarsi anche dal circondario e da luoghi anche non confinanti”.

