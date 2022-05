x x

SARONNO – Ecco la nota convidisa dal sindaco Augusto Airoldi in merito all’anniversario della morte di Aldo Moro.

“Noi riteniamo che la drammatica realtà, cui siamo, di un mondo diviso e così potentemente armato da poter realizzare, nell’eventuale urto, la propria distruzione e la distruzione della civiltà, non debba farci perdere tempo nella ricerca di un’intesa su quella base di dignità e di giustizia che noi abbiamo sempre perseguito e che rimane l’obiettivo fondamentale della nostra politica estera” (Aldo Moro, 23 Dicembre 1954).

E’ quanto mai attuale questo pensiero di Aldo Moro, ucciso il 9 maggio di 44 anni fa dalla follia stragista delle Brigate rosse. Un pensiero che segue, di pochi anni, la dichiarazione di Robert Schuman a Parigi, il 9 maggio 1950: “La fusione della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui costantemente sono state le vittime”.

A 77 anni dalla vittoria sul nazifascismo possiamo affermare che Moro e Schuman hanno avuto ragione: dopo secoli di interminabili guerre intestine, l’Europa ha vissuto un periodo di pace e sviluppo senza precedenti. Ed ora è proprio la tragedia senza senso della guerra all’Ucraina voluta da Vladimir Putin che le sta facendo compiere rapidi passi verso una mai sperimenta unità in politica estera e nella difesa comune.

