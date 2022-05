x x

ORIGGIO / COGLIATE / LOCATE VARESINO – A Origgio durante la notte alle 4 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese in via per Caronno,o per soccorrere un ragazzo di 19 anni che stava male ed al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno, non in pericolo di vita.

Per un tamponamento fra due automobili lungo l’ex statale Varesina, in quel tratto di via Battisti di Locate Varesino, cinque persone ieri alle 11.30 hanno avuto bisogno di cure mediche. Si tratta di una ragazza di 23 anni, un ragazzo di 28 anni; una donna di 48 anni, un uomo di 50 anni ed un’altra donna di 72 anni; nessuno è apparso in gravi condizioni. Sul posto oltre ai carabinieri anche due ambulanze.

Ciclista investito a Cogliate: è successo ieri alle 10 in via Dante, dove una ambulanza della Croce rossa di Misinto ha soccorso un uomo di 56 anni. Non è apparso in gravi condizioni ed è stato medicato all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro, per i rilievi dell’incidente, una pattuglia dei carabinieri ed una della polizia locale.

